"Für mich geht ein Traum in Erfüllung. Meine gesamte Familie ist schon jahrelang Bayern-Fan, jetzt werde ich ein Teil dieses großartigen Klubs. Ich möchte mich in München durchsetzen", erklärte der Teenager auf der Vereinshomepage der Bayern.

Auch Campus-Leiter Jochen Sauer zeigte sich vom Neuzugang beeindruckt: "Emilian ist in seinem Jahrgang ein großes Talent auf seiner Position. Wir sind glücklich, dass er sich für den FC Bayern entschieden hat und hier die nächsten Schritte gehen möchte."

"Durch die vielen Bekanntschaften meines Vaters in München waren wir in der Vergangenheit regelmäßig in Deutschland, wodurch der FC Bayern München von klein auf schon mein Lieblingsverein war", erzählte Metu gegenüber "Transfermarkt.de".