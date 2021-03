Da dies aber nicht der Fall war, unterschrieb der junge Norweger am 1. Januar 2019 seinen Vertrag bei den Salzburgern.

In seinen ersten sechs Champions-League-Spielen überhaupt erzielte der Youngster im Herbst 2019 für die Österreicher acht Tore. Spätestens danach stand Haaland auf dem Wunschzettel zahlreicher Topklubs. Der BVB sicherte sich im Januar 2020 schließlich für 20 Millionen Euro die Dienste des Stürmers. Bis 2024 steht Haaland bei den Dortmundern unter Vertrag.

Wie Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im vergangenen November erklärte, besitzt der Norweger zudem keine Ausstiegsklausel in seinem Vertrag. Zuvor war spekuliert worden, Haaland könne im Sommer 2022 für die festgeschriebene Summe von 75 Millionen Euro den BVB verlassen. Der Bundesligist möchte seinen Torjäger allerdings viele weiter Jahre halten. In dieser Saison erzielte Haaland schon 27 Tore (acht Vorlagen) in 26 Spielen.