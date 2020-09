Die UEFA wies jedoch zugleich darauf hin, dass Reisende bei ihrer Rückkehr nach Bayern nicht in Quarantäne müssten, sofern sie sich weniger als 48 Stunden im Risikogebiet aufhielten. Nicht einmal ein negativer Corona-Test sei dann erforderlich.

Sollten die Fans länger unterwegs sein, biete der FC Bayern ihnen bei Rückkehr nach München eine Test-Möglichkeit an. Schon am Montag und Dienstag können sich die Anhänger im Parkhaus der Allianz Arena testen lassen, um den bei der Einreise nach Ungarn erforderlichen Negativ-Test vorweisen zu können.

Chaos in Italien: Proteste und Boykottaufrufe bei Serie-A-Spielen

All diese Maßnahmen erscheinen wie der hilflose Versuch ein fragwürdiges Spiel zu retten, an dessen Sinnhaftigkeit sogar die Beteiligten zweifeln. "Das ist eine Sache, die man nicht ganz so versteht", sagte Bayern-Coach Hansi Flick über die Ansetzung der Begegnung: "Aber wir sind nicht die, die die Entscheidung treffen, die haben andere getroffen."