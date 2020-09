Auf die Zusammenarbeit mit Meistertrainer Jürgen Klopp freue er sich. "Ich bin froh, ihn als Trainer zu haben, um zu versuchen, meinen besten Fussball zu spielen und mit der Mannschaft so viel wie möglich zu lernen", so Thiago weiter.

Die Fans bereiteten dem Spanier unterdessen einen besonderen Empfang an der Anfield Road. Einige von ihnen dichteten den Song "Cuba" von den Gibson Brothers um und präsentierten ihn in einem Video. "Wie können Menschen nur so kreativ sein? Das ist unglaublich. Ich liebe es", zeigte er sich begeistert.