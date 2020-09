Die vergangene Saison sei wegen seiner Verletzungen am Knie sowie am Knöchel kompliziert gewesen. Hernández wechselte 2019 für 80 Millionen Euro von Atlético Madrid zum FC Bayern. Sein Vertrag beim deutschen Rekordmeister ist noch bis 2024 datiert.

Obwohl seine erste Saison an der Säbener Straße nicht so verlaufen ist, wie er sich das zu Beginn vorgestellt habe, sei ein Abgang bereits in diesem Sommer ohnehin keine Option. So wolle er weiterhin kämpfen: "Es war ein kompliziertes Jahr, aber es liegt in meinem Charakter, an mir zu arbeiten und weiterzumachen. Das werde ich auch jetzt machen und versuchen, meinen Platz im Klub zu bekommen."