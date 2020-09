Der Saisonauftakt hat es direkt in sich für den FC Bayern München. Vier Spiele in 13 Tage, bis Ende Oktober sind es insgesamt elf Partien. Nur ein Vorgeschmack auf die Mammut-Saison, die auf den deutschen Rekordmeister zukommt.

Dabei hätte der FC Bayern bereits diesen Freitag gegen den Fünftligisten 1. FC Düren in der 1. Runde des DFB-Pokals antreten sollen. Doch das Spiel wurde auf den 15. Oktober verlegt.

So haben die Triple-Sieger zumindest eine Woche mehr Zeit, sich auf das erste Pflichtspiel der neuen Saison 2020/21 vorzubereiten. Der Bundesliga-Auftakt gegen den FC Schalke 04 am 18. September in der Allianz Arena.