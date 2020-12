Die Pause dauerte genau: neun Tage. Und schon ist der FC Bayern München zurück im Hamsterrad. Coronatests und ein Cybertraining am Dienstag, die ersten Übungseinheiten auf dem Rasen am Mittwoch, Punktspiel gegen Mainz 05 dann am Sonntag. "Wir werden fleißig weiterarbeiten", hatte Thomas Müller vor dem kurzen Weihnachtsurlaub versprochen, schließlich soll dem Jahr der Superlative ein weiteres folgen.