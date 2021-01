Publiziert 31/01/2021 Am 18:06 | Update 31/01/2021 Am 18:08

Hansi Flick gewann mit dem FC Bayern München sämtliche Titel, die es zu gewinnen gab. Und trotzdem gab es zuletzt Spekulationen darüber, ob seine Zeit beim deutschen Rekordmeister in absehbarer Zeit schon wieder ende. Grund dafür sollen Reibereien zwischen ihm und Sportvorstand Hasan Salihamidzic, der verantwortlich für die Kaderplanung ist, sein.

Wie ernst diese sind, blieb bislang hinter verschlossenen Türen. Vorstandsmitglied Oliver Kahn bestätigte am Sonntag zumindest, dass es Diskussionen gibt. ''Man hört immer wieder, dass es so eine Art Streitkultur gibt. Das ist in der Tat so'', sagte Kahn auf konkrete Nachfrage bei "Sky90".

Er fügte jedoch beschwichtigend an: ''Es ist Teil der Kultur und es gehört zur DNA des FC Bayern. Ich glaube, dass das ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, sich kritisch auseinanderzusetzen.''

Was ihn beruhigt: Sein Bauchgefühl. Denn das sagt ihm scheinbar, dass das Wohl des Klubs an erster Stelle stehe. ''Das ist momentan der Fall'', so Kahn.

Viel Lob für Flick von Hainer

Auch Präsident Herbert Hainer gab in der "Bild am Sonntag" ein Interview und äußerte sich zur Flick-Thematik. "Gehen Sie davon aus, dass wir die Arbeit von Hansi Flick wertschätzen. Wir sind ihm sehr dankbar für das, was er geleistet hat. Er wird uns zu den nächsten Titeln führen", sagte der 66-Jährige.

Um Flick, mit dem der FC Bayern in der abgelaufenen Saison das Triple gewonnen hatte, war nach dem Pokal-Aus bei Zweitligist Holstein Kiel und holprigen Vorstellungen in der Bundesliga eine öffentliche Diskussion aufgekeimt. Hainer beschwichtigte: "Jetzt haben wir mal zwei Spiele verloren, das wird es immer mal geben. Die Experten hatten schon viel früher einen Einbruch vorhergesagt."

Flick (Vertrag bis 2023) habe "die Situation professionell gemanagt", sagte der frühere Adidas-Chef.

