68 Minuten schaute sich Flick die Darbietung seines FC Bayern in Mönchengladbach an. Dann reagierte er.

Costa war weitestgehend wirkungslos geblieben - wie so oft in dieser Spielzeit. Sein Trainer verteidigte ihn trotzdem.

In seinen bislang 18 Pflichtspielen seit seiner Rückkehr nach München war das schon oft so. Auch Flick wird sich mehr versprochen haben. Trotzdem hält er öffentlich den Ball flach.

Auch deshalb kamen auf Flicks Bitten hin am letzten Tag der Transferperiode noch fünf neue Spieler. Als die Namen publik wurden, war schnell klar: Die Bayern wollten sich eher in die Breite als in der Spitze verstärken. Man hatte Spieler geholt, die das Stammpersonal entlasten und punktuell für Druck sorgen sollten.

Die Bayern einigten sich mit Juventus Turin auf eine Leihe bis in den Sommer 2021 hinein und übernahmen das Gehalt in Höhe von elf Millionen Euro brutto komplett.

Costas führte ihn schon im Jahr 2015 nach München. Zwei Jahre blieb er dort, bis ihn sein Weg nach Turin führte. Zunächst via Leihe, später für 40 Millionen Euro Ablöse. In München hatte er sich nicht endgültig durchsetzen können.

Hinterhergerufen wurden ihm zum Abschied allerhand unschöne Dinge. Am lautesten meldete sich Uli Hoeneß zu Wort. Der damalige Präsident meinte: "Costa hat nicht funktioniert, weil er ein ziemlicher Söldner war, der uns charakterlich nicht gefallen hat." So jemanden brauche man nun wirklich nicht.

"Die Reaktion von Uli Hoeneß nach meinem Weggang halte ich für nachvollziehbar: Der Verein hat einen Spieler verloren, der wichtig war. In Hoeneß’ Augen ging es mir beim Wechsel damals nur um Geld. Ich hätte an Hoeneß’ Stelle dasselbe über mich gesagt", sagte der 30-Jährige in der "SportBild" und kündigte an, möglichst bald wieder wichtig werden zu wollen.