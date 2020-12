FC Bayern-Trainer Hansi Flick stellte seine Elf im Vergleich zur Champions League-Partie gegen Atlético Madrid auf insgesamt sieben Positionen um. Unter anderem verteidigte David Alaba auf der linken Abwehrseite für den am Oberschenkel verletzten Lucas Hernández. Niklas Süle bildete zusammen mit Jérôme Boateng das Duo in der Innenverteidigung. Zudem startete Leroy Sané, Serge Gnabry saß zunächst nur auf der Bank.

Auf der Gegenseite setzte RB-Coach Julian Nagelsmann auf frische Kräfte. Justin Kluivert und Amadou Haidara begannen auf den Flügeln, Dani Olmo und Yussuf Poulsen blieben von Beginn an draußen - auch Kevin Kampl saß auf der Bank.

Bundesliga "Es war geil ...": Die Reaktionen zum Spektakel zwischen Bayern und Leipzig VOR EINER STUNDE

Die Roten Bullen begannen aggressiv, offensiv und sehr zielgerichtet, setzten die Münchner in den Anfangsminuten erheblich unter Druck – unter anderem traf Marcel Sabitzer bereits in der 2. Minute die Latte nach einem Schuss aus 18 Metern.

Der deutsche Rekordmeister leistete sich immer wieder Aussetzer im Aufbau- und Defensivspiel, lud die Leipziger so zu guten Offensivaktionen ein. In der 19. Minute mündete ein RB-Konter im 1:0 für die Gäste. Emil Forsberg schickte Christopher Nkunku auf die Reise, Manuel Neuer grätschte 20 Meter vor dem Tor am Ball vorbei, der Angreifer schob ein.

Das Münchner Spiel stockte - vor allem im letzten Drittel fehlte es an Varianz und Spielschnelligkeit. Erst mit der Einwechslung des Youngsters Jamal Musiala, der für den angeschlagenen Javi Martínez in der 25. Minute ins Spiel kam, wurden die Hausherren stärker und zwingender.

Fünf Minuten nach seiner Einwechslung besorgte der 17-jährige Musiala höchstselbst den Ausgleich. Kingsley Coman bediente Musiala, der Offensivmann zog aus 18 Metern ab und versenkte den Ball unhaltbar im rechten Eck (30.).

Der Münchner Druck nahm weiter zu, in der 34. Minute brach die RB-Defensive erneut ein. Robert Lewandowski eröffnete den Angriff mit einem Tunnel gegen Dayot Upamecano, Coman spielte direkt weiter auf Thomas Müller, der aus acht Metern ins linke Eck verwandelte.

Nur 120 Sekunden später befand sich die Bayern-Abwehr offensichtlich noch im Feier-Modus, Amadou Haidara spielte derweil den Pass in die rechte Strafraumhälfte auf Kluivert, der die Ruhe behielt und den Ball flach ins linke Eck schoss – 2:2 (36.).

Auch der zweite Durchgang begann furios. In der 48. Minute erlaubten sich die Münchner einmal mehr eine Auszeit in der Defensive, Angeliño flankte den Ball von der linken Seite in die Mitte und fand Forsberg, der zwischen Süle und Boateng ungedeckt aus fünf Metern einköpfte.

Leipzig zog sich in der Folge immer weiter zurück, stellte taktisch um und setzte vermehrt auf schnelles Umschaltspiel. Die Münchner rannten an - jedoch selten mit Erfolg. In der 75. Minute war das anders. Musiala passt auf Coman, der den Ball von der rechten Seite in die Mitte flankte. Müller stand fünf Meter vor dem Tor richtig und köpfte ein zum 3:3-Endstand.

Die Stimmen:

Thomas Müller (FC Bayern München): "Dass wir zurückkommen können, wussten wir auch schon vor dem Spiel. Dass wir aktuell leider auch oft zurückkommen müssen, wissen wir auch nicht erst seit heute. Am Ende können und müssen wir damit leben. Insgesamt ist es okay und auch gut, dass wir Tabellenführer bleiben. Wir haben aktuell Problemchen, der Kader ist stark belastet, aber damit müssen wir umgehen und deswegen - wie in so einem Spiel - es gibt immer wieder Rückschläge und die wird es auch weiterhin geben."

Emil Forsberg (RB Leipzig): "Es war ein echtes Topspiel. Zwei Mannschaften, die unbedingt gewinnen wollten. Wir haben es super gemacht, viel umgesetzt von dem, was wir wollten. Wir wollten schnell hinter die Kette kommen - haben wir auch gut gemacht. War geil, auf dem Platz stehen zu dürfen."

Der Tweet zum Spiel:

Das Topspiel machte seinem Namen alle Ehre.

Das fiel auf: Back to the Roots

Alaba ersetzte den angeschlagenen Hernández auf der linken Abwehrseite der Münchner – eine Position, die der Österreicher zwar nicht liebt, doch auf der er sich zu einem Weltklasse-Spieler entwickelte. Der 28-Jährige war bis zuletzt in der Innenverteidigung als Chefverteidiger gesetzt, gegen Leipzig vertraute Flick Alaba auf der Position, "die er kennt."

Wie gut er sie kennt, bewies der Defensivakteur im Topspiel. Die linke Seite war die Münchner Aktive, immer wieder spielte Alaba gefährliche Pässe in die linke Tiefe oder flankte in der Offensive in den Strafraum. Er war Taktgeber – und das nicht in der Zentrale. Eine wichtige Erkenntnis, die auch Flick nicht entgangen sein wird.

Die Statistik: 16

Die Defensive ist die große Baustelle der Münchner. In dieser Saison kassierten die Münchner in der Bundesliga 16 Gegentore – nach nur zehn Spieltagen. In der vergangenen Spielzeit waren es insgesamt 32 Treffer, die die Münchner hinnehmen mussten.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: Rummenigge greift Bundestrainer Löw an

Mit Omas Pullover: Klopp erzählt Anekdote über sein Fan-Debüt

Bundesliga Leipzig mit neuem Mut gegen Bayern: "Das wird ein geiles Spiel" 03/12/2020 AM 12:19