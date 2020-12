GESTERN AM 16:30

Stattdessen trat DFB-Direktor Bierhoff am Freitag vor die Medien.

Rummenigge kann nicht nachvollziehen, dass Löw abgetaucht bleibt. "Wenn du 0:6 in Spanien verlierst, möchten auch die Fans erklärt haben, wieso so ein Spiel so schiefgelaufen ist", sagte er.