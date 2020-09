"Ich hätte mir wahrscheinlich Fuß oder Knie ausgerenkt, deswegen hab' ich das lieber gelassen", witzelte der ehemalige Defensivspezialist und heutige TV-Experte Per Mertesacker am "ZDF"-Mikrofon über die akrobatische Torvorlage von Lewandowski.

Doch wie es sich für den amtierenden Bundesliga-Torschützenkönig gehört, trat Lewandowski an jenem denkwürdigen Abend nicht nur als Vorbereiter in Erscheinung, sondern trug sich per Foulelfmeter in der 31. Minute zum zwischenzeitlichen 3:0 für den Rekordmeister auch persönlich in die Torschützenliste ein.