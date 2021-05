Publiziert 22/05/2021 Am 15:30 GMT | Update 22/05/2021 Am 15:54 GMT

In seinem letzten Spiel als Bayern-Trainer bot Hansi Flick die bestmögliche Startelf vor 250 Fans auf: So kamen Manuel Neuer, Benjamin Pavard und Kingsley Coman für Alexander Nübel, Niklas Süle und Leroy Sané.

Beim FC Augsburg gab es nach dem 2:0 gegen Bremen vier Wechsel in der Mannschaft: Mads Pedersen, Carlos Gruezo, Lászlo Bénes und Daniel Caligiuri kamen für Rani Khedria (Bank), Iago, Jan Morávek (beide nicht im Kader) sowie Rubén Vargas (Rotsperre) in die Startelf.

Der Rekordmeister im neuen schwarz-goldenen Auswärtstrikot drückte die Augsburger von Anfang an tief in die eigene Hälfte. So dauert es keine zehn Minuten, ehe Bayern mit 1:0 in Führung ging. Unter Bedrängnis von Coman kam Gouweleeuw nicht mehr richtig an den Ball und drückte diesen über die eigene Linie (9.).

In der Folgezeit zeigten sich die Bayern weiter hungrig, kamen insbesondere über den linken Flügel immer wieder gefährlich vors Tor. So scheiterten Gnabry (17.) und David Alaba (21.) aus kurzer Distanz. Gnabry machte es jedoch wenige Augenblicke später besser und vollendete per Slapstick-Tor zum 2:0 (23.).

Von den bayerischen Schwaben war in der Anfangsphase nichts zu sehen – und doch hatte Augsburg plötzlich die große Chance auf den Anschlusstreffer, doch Caligiuri vergab per Foulelfmeter (26.).

Die Bayern zeigten eine bärenstarke Vorstellung und erarbeiteten sich eine Reihe klarster Torchancen. Lediglich Rafal Gikiewicz stand weiteren Treffern zunächst im weg. Der FCA-Keeper vereitelte mit starken Paraden einen Lewandowski-Treffer. Dennoch erhöhte Kimmich sehenswert auf 3:0 (33.). So bahnte sich eine Klatsche für die Gäste an. Im weiteren Verlauf wurde immer wieder Lewandowski gesucht und so folgte ein privates Duell der beiden Polen. Gikiewicz ging stets als Sieger hervor – und war dann dennoch machtlos beim 4:0 durch Coman (43.).

Augsburg stellte im zweiten Durchgang um, Weinzierl brachte mit Marek Suchy einen dritten Innenverteidiger. Am Spielverlauf sollte sich jedoch nichts ändern, dennoch hatte Augsburg nun etwas mehr vom Spiel. Natürlich sollte auch die erste Chance in den zweiten 45 Minuten Robert Lewandowksi gehören, doch Marek Suchy verhinderte den Einschlag (57.), danach setzt Gnabry einen Ball Millimeter neben den Kasten (59.).

Mit zunehmender Spieldauer konnte Augsburg das Geschehen offen gestalten, zeigte große Moral und kam prompt zu zwei Treffern. Erst erzielte André Hahn per Kopf das 1:4 aus Augsburger Sicht (67.), dann verkürzte Florian Niederlechner auf 2:4 (73.). Die Bayern agierten im zweiten Durchgang bei weitem nicht mehr so zielstrebig, sodass auch Lewandowksi nicht mehr an den Ball kam – bis zur 90. Minute. Mit der letzten Aktion der Partie legte Gikiewicz unfreiwillig für den Torjäger vor, der sich mit seinem 41. Treffer in die Geschichtsbücher der Bundesliga eintragen konnte. Ein historischer Moment sollte den perfekten Abschied für die scheidenden Bayern-Legenden bereiten. Der Torjäger nahm danach seine sechts Torjägerkanone entgegen. Noch ein Triumph fehlt RL9 auf den großen Gerd Müller.

Das fiel auf: Flick ist hungrig wie an Tag eins

In seinem letzten Spiel als Bayern-Coach hätte Hansi Flick neben Alaba und Boateng auch Martínez einen Einsatz von Anfang an schenken können. Doch Flick verinnerlicht die Bayern-DNA und wollte um jeden Preis gewinnen. Daher bot der wohl zukünftige Bundestrainer die bestmögliche Startelf auf. Flick geht bis zum letzten Arbeitstag beim FC Bayern rigoros seinen Weg.

Tweet zum Spiel

Eine goldene Ära beim FC Bayern geht zu Ende. Mit Hansi Flick, Hermann Gerland, Miroslav Klose verlässt das Trainer-Trio den Rekordmeister. Mit David Alaba, Jérôme Boateng und Javi Martínez verlassen zahlreiche Titel den Verein. Das Trio prägte die erfolgreichste Phase in der Vereinsgeschichte und holte unter anderem zwei Mal das Triple. Die Saison 2019/2020 mit sechs Titeln wird unvergessen bleiben.

Die Statistik: 11

Bei all den Verabschiedungen des FC Bayern und der Rekordjagd von Robert Lewandowski geht beinahe unter, dass der FC Augsburg in der kommenden Saison in seine 11. Bundesliga-Spielzeit geht. Dies ist eine bemerkenswerte Leistung, wenn man bedenkt, welch (ehemaligen) Schwergewichte aus der Bundesliga abgestiegen sind in dieser Zeit. Seit Jahren kämpfen die Fuggerstädter gegen den Abstieg und schaffen immer wieder mit einfachen Mitteln den Klassenerhalt. Die Schlappe in München soll diese Leistung nicht schmälern.

