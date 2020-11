Dabei soll Salihamidzic den Spielerberater auch noch einmal daran erinnert haben, dass das vorliegende Angebot der Münchener am 1. November um 15 Uhr ablaufe. Doch Zahavi habe lediglich geantwortet, dass die Alaba-Seite mit diesem nicht glücklich sei und es nachgebessert werden müsse.

Die Bayern hatten am Sonntagabend in Person von Präsident Herbert Hainer in der "BR"-Sendung "Blickpunkt Sport" erklärt, dass das Angebot komplett zurückgenommen werde.