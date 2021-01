Das furiose 8:0 zum Saisonauftakt gegen Schalke 04, das versicherte Hansi Flick mit Nachdruck, ist aus den Köpfen der Stars von Bayern München verschwunden. "Das ist nullkommanull in unseren Gedanken", sagte der sichtlich gut gelaunte Triple-Trainer vor dem Rückrundenstart am Sonntag (15:30 Uhr im Liveticker) in Gelsenkirchen.