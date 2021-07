Nagelsmann kennt den Innenverteidiger bereits seit Jugendzeiten, arbeitete mit dem heute 25-Jährigen schon in der Nachwuchsabteilung der TSG Hoffenheim zusammen.

Im Jahr 2017 war Süle, der damals als eines der größten deutschen Abwehrtalente gehandelt wurde, zum deutschen Rekordmeister gewechselt. Allerdings konnte der 1,95 Meter große Abwehrhüne die großen Erwartungen, die man in München an ihn hatte, nicht konstant erfüllen.

Mit Nagelsmann könnte sich das nun ändern, denn der neue Mann an der Seitenlinie des FCB will seinen alten Schützling wieder in die Spur bringen.

EURO 2020 Chiellini: Habe Saka vor dem letzten Elfer mit einem "Fluch" belegt VOR 5 STUNDEN

"Wenn er die Einsicht hat, an seinen Baustellen zu arbeiten und dazu jetzt noch einen Trainer bekommt, der ihn seit der U16 kennt, bin ich zuversichtlich, dass er seine PS wieder auf die Straße bringt", machte der 33-jährige Coach klar. Darüber habe er auch schon mit Süle, der nach der EM aktuell noch im Urlaub weilt, gesprochen.

Nagelsmann: "Bringt alles mit, was ein Weltklasse-Innenverteidiger haben muss"

Süles Vertrag beim FC Bayern läuft Ende Juni 2022 aus. Mit einem klaren Bekenntnis zu einer langfristigen Zusammenarbeit hielt sich der gebürtige Landsberger allerdings bedeckt. "Ich finde es wichtig, total transparent mit den Spielern zu sein. Die Spieler müssen auch die Sichtweise des Klubs verstehen bezüglich der vertraglichen Situation", erklärte er.

"Nikis Vertrag läuft im nächsten Jahr aus, und er hat keine besonders glückliche letzte Saison gehabt", so der Trainer weiter, der zugleich hervorhebt: "Er bringt aber auch alles mit, was ein Weltklasse-Innenverteidiger haben muss, das darf man nicht vergessen." Letztlich sei aber klar, dass man auch immer schaue, was auf dem Markt passiert.

In der Nationalelf zählte der Bayern-Verteidiger unter Ex-Bundestrainer Joachim Löw zuletzt nicht mehr zu den Stammkräften. Auch bei der EURO 2020 konnte Süle die große Bühne nicht für sich nutzen. Der Rechtsfuß durfte insgesamt nur 17 Minuten ran.

Das könnte Dich auch interessieren: Macht Hudson-Odoi den Weg frei für einen Haaland-Transfer?

Brazzo erzählt Upamecano-Anekdote: "Habe ich noch nie erlebt"

Bundesliga Nagelsmann berichtet von Treffen mit Hoeneß: "Das war mir wichtig" VOR 3 STUNDEN