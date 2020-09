In der Diskussion um eine Rückkehr der Fans hat der 68-Jährige noch "zwei, drei Monate Geduld" eingefordert. "Wir sollten weiterhin diszipliniert sein, damit in Deutschland die Zahlen wieder zurückgehen. Für die ewige Kritik, die jeden Montag bis Freitag in der Zeitung steht, habe ich überhaupt kein Verständnis", so Hoeneß: "Wir müssen lernen, an das Ganze zu denken. Man muss vorausschauen und nicht kurzfristig nur ans Ego denken", ergänzte er.