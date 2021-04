Publiziert 09/04/2021 Am 09:45 GMT | Update 09/04/2021 Am 09:47 GMT

Nachdem die Münchner am vergangenen Samstag durch einen Sieg im direkten Duell bei RB Leipzig (1:0) ihren Vorsprung an der Spitze auf sieben Punkte ausbauten, steht der Titelverteidiger vor der neunten Meisterschaft in Folge. 60,87 Prozent der Befragten geben an, dass sie mehr Bundesliga schauen würden, wenn der Titelkampf länger spannend bliebe.

In der Umfrage beurteilen 69,78 Prozent das aktuelle Rennen um die Schale als "kaum" bis "gar nicht spannend". Die bisherige Saison bewerten die meisten Befragten im Hinblick auf den Kampf um die Meisterschaft mit 38,81 Prozent als "mittelmäßig".

(SID)

