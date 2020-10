Dabei soll sich insbesondere Abwehrchef David Alaba für eine Rückkehr von Kumpel Weiser an die Säbener Straße starkgemacht gemacht. Der 26-Jährige spielte bei Bayer unter Trainer Peter Bosz zuletzt keine Rolle mehr.

Bei Baku mussten die Münchener dem VfL Wolfsburg den Vorzug lassen, die den Defensivallrounder in der vergangenen Woche für eine Ablöse in Höhe von rund zehn Millionen Euro verpflichteten.

Die Wunschliste des Rekordmeisters soll sich jedoch nicht nur auf die Bundesliga beschränkt haben. Medienberichten zufolge war angeblich auch Rechtsverteidiger Colin Dagba von Paris Saint-Germain Thema beim Triple-Sieger. Der 22-Jährige soll es jedoch vorgezogen haben, in der französischen Hauptstadt zu bleiben.

Auch die Verhandlungen mit Callum Hudson-Odoi verliefen letztlich im Sand, was laut "Sport Bild" an den Forderungen des FC Chelsea lag.

Demnach wollten die Blues zahlreiche Klauseln wie eine Strafzahlung, falls der Youngster nicht genügend Einsätze bekommt, in den Leihvertrag (plus Kaufoption über 77 Millionen Euro) einbauen, sodass ein Deal letztlich platzte. Anstelle von Hudson-Odoi verstärkten sich die Bayern am Deadline Day noch mit Douglas Costa von Juventus Turin.