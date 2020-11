Am Sonntagabend hatte der FC Bayern München via Präsident Herbert Hainer im "BR" klar gemacht: Das Vertragsangebot an David Alaba galt nur bis zum 31. Oktober und ist erloschen.

Für Alaba seien die Vertragsverhandlung von Beginn an schon nicht in die richtige Richtung gegangen. "In Zeiten, in denen Corona noch sehr weit weg war, wurde mir ein Vertrag hingelegt, wo mir wirklich keine Anerkennung und Wertschätzung gegeben wurde."