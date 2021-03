Der langjährige Kapitän ergänzte: "Niemand will absteigen!"

Dass die Königsblauen aller Voraussicht nach zum vierten Mal in der Vereinsgeschichte absteigen, "macht mich einfach nur traurig", so Benedikt Höwedes: "Dieser Verein gehört in die Bundesliga. Aber es sind viele völlig falsche Entscheidungen getroffen worden, die nun bestraft werden."