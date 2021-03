Grammozis sprach von "riesiger Lust auf diese Aufgabe". Grammozis wird am Freitag (20:30 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) im Kellerduell gegen den FSV Mainz 05 auf der Bank sitzen - und für einen Rekord sorgen. Noch nie gab es in der Bundesliga-Geschichte bei einem Klub mehr als fünf Trainer in einer Spielzeit.

Die Übungseinheiten am Montag und Dienstag leitete Büskens, der zum insgesamt sechsten Mal als Chef- oder Co-Trainer aushalf. Wieder einmal hatte der UEFA-Cup-Sieger von 1997 seinem Verein in höchster Not unter die Arme gegriffen. In der größten Krise seit über 30 Jahren wollte er aber nicht erneut der Lückenbüßer sein, sondern eine langfristige Perspektive bekommen.