Pokalsieger Dortmund kann nach der dritten Niederlage der Hessen in den fünf Spielen seit Hütters Abschiedsankündigung im Rennen um Platz vier mit einem Sieg am Sonntag (ab 18.00 Uhr im Eurosport Liveticker ) beim 1. FSV Mainz 05 bereits entscheidend auf vier Punkte davonziehen.

Frankfurts Routinier Sebastian Rode nahm nach dem 3:4 (1:1) beim FC Schalke 04 auch kein Blatt mehr vor Mund. "Wenn eine Mannschaft, die schon abgestiegen ist, den Sieg mehr will als eine, die in die Champions League will, ist das sehr ernüchternd. Die ganze Mannschaft samt Trainer hat heute versagt. Da gibt es auch keine Entschuldigung für. Wir hatten die einmalige Chance, jetzt ist es so gut wie vorbei", meinte der Mittelfeldspieler am "Sky"-Mikrofon.