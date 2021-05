Publiziert 15/05/2021 Am 18:09 GMT | Update 15/05/2021 Am 18:26 GMT

Thomas Tuchel bot sich nur viereinhalb Monate nach seinem Amtsantritt beim FC Chelsea die Chance auf den ersten Titel. Etwas dagegen hatte Leicester City, das auf den ersten FA-Cup-Sieg der Vereinsgeschichte hoffte.

Die Blues übernahmen vom Anpfiff an das Kommando und setzten Leicester in der eigenen Hälfte fest. Da die Foxes aber gut verteidigten, blieb es bei der rein optischen Überlegenheit für Chelsea.

Die erste gute Chance der Partie hatte dann allerdings Leicester. Nach einem feinen Pass in die Tiefe von Youri Tielemans legte Luc Castagne zurück in die Mitte, wo Jamie Vardy abzog. Thiago Silva konnte den Schuss aber noch blocken (17.). Auch Caglar Söyüncü hatte nach einem Freistoß eine Kopfballgelegenheit (20.).

Premier League Karten neu gemischt: Vermiest Klopp Tuchel die Saison? GESTERN AM 15:13

Auf der anderen Seite kam Mason Mount mit einem Flachschuss dem gegnerischen Tor erstmals nahe (23.). Noch gefährlicher wurde es, als Timo Werner eine Chip-Flanke noch leicht mit dem Kopf streifte und so unerreichbar für den am langen Pfosten besser postierten César Azpilicueta abfälschte (29.).

Leicester arbeitete sich nach einer halben Stunde immer besser in die Partie und hatte nun auch längere Ballbesitzphase. Kurz vor der Pause hatte erst Söyüncü nach einem Freistoß eine Kopfballchance (43.), dann verfehlte Vardy ebenfalls per Kopf aus vollem Lauf knapp (45.+1).

Auch nach der Pause blieb Leicester die aktivere Mannschaft und setzte Chelsea immer öfter in der eigenen Hälfte fest. Bis auf einen Kopfball von Marcos Alonso (53.) konnten die Blues nur für wenig Entlastung sorgen.

Und so dauerte es auch nicht mehr lange, bis der Ball das erste Mal im Netz zappelte. Ayoze Perez und Luke Thomas eroberten den Ball von Reece James. Thomas legte in die Mitte auf Tielemans ab, der Richtung Tor zog und sich dann ein Herz nahm. Aus 20 Metern zog der Belgier ab und setzte den Ball mit einem satten Schuss unhaltbar zur 1:0-Führung in den Winkel (63.).

Nach dem Gegentreffer fiel Chelsea endlich aus seiner Lethargie. Tuchel wechselte offensiv und brachte unter anderem Kai Havertz, Christian Pulisic und Callum Hudson-Odoi. Leicester stand oft mit zehn Mann um den eigenen Sechzehner und verteidigte leidenschaftlich. Dennoch fand Chelsea jetzt immer wieder die Lücke.

Der eingewechselte Ben Chilwell setzte einen Kopfball nach einer Flanke an den Pfosten, Kasper Schmeichel hatte den Ball noch mit den Fingerspitzen berührt (78.). Kurz darauf zeigte der Keeper eine zweite Weltklasse-Tat, als er einen Dropkick von Mason Mount noch mit einer Hand aus dem Eck fischte (87.).

Kurz darauf war Schmeichel geschlagen. Chilwell hinterlief die Leicester-Abwehr, erreichte eine Flanke und spitzelte die Kugel am Leicester-Torwart vorbei. Söyüncü klärte den Ball noch vor der Linie, schoss dabei aber Wes Morgan an, von dem der Ball ins Tor ging. Der Jubel bei Chelsea war groß, doch der VAR ließ nicht lange Grund zur Freude und erkannte eine Abseitsstellung von Chilwell vor dem Treffer (90.). Von diesem bitteren Moment erholte sich Chelsea nicht mehr und kam in der Nachspielzeit zu keiner weiteren Chance.

Leicester feiert damit den ersten FA-Cup-Triumph der Vereinsgeschichte, während Tuchels Chelsea in zwei Wochen im Champions-League-Finale die nächste Chance auf einen Titel hat.

Das fiel auf: Chelseas unerklärliche Schwächephase gibt den Ausschlag

Das Spiel gestaltete sich wie ein typisches Finale. Beiden Mannschaften war der Wille, den Pokal zu holen, klar anzumerken. Die Zweikämpfe wurden mit viel Leidenschaft geführt, das Laufpensum war hoch. Chelsea erwischte dabei die bessere Anfangsphase und hatte die Partie auch unter Kontrolle. Dann allerdings entglitt die Partie den Blues zunehmend. Leicester zog das Tempo an und setzte sich in Chelseas Hälfte fest. Die logische Konsequenz war der wunderschöne Treffer von Tielemans, der gleichzeitig auch das Ende von Chelseas Schwächephase bedeutete. Die Blues wachten wieder auf, letztlich gelang das Comeback aber nicht mehr.

Der Tweet zum Spiel:

21.000 Zuschauer durften das FA-Cup-Finale live im Wembley verfolgen und den historischen Moment der Foxes miterleben. Da blutet dem einen oder anderen deutschen Fan das Herz.

Die Statistik: 52

Vor 52 Jahren stand Leicester City letztmals im Finale des FA Cups, als man gegen Manchester City verlor. Auch die vorherigen drei Anläufe im Finale verliefen erfolglos. Nun im fünften Anlauf hat es Leicester endlich geschafft und den ältesten Pokalwettbewerb der Welt für sich entschieden.

Das könnte Dich auch interessieren: Ronaldos Mutter will für sensationellen Wechsel ihres Sohnes sorgen

Kein Handschlag von Mané? So reagiert Klopp auf den Aufreger

Premier League Tuchel zwei, Pep null: Chelsea leckt Blut vor dem großen Showdown 09/05/2021 AM 17:04