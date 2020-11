Schalke, das seit 24 Spielen nicht gewonnen hat und auf den Negativrekord von Tasmania Berlin (31 Spiele ohne Sieg) zusteuert, will nun "den Fokus auf die so wichtigen fünf Liga-Partien bis zum Jahresende" legen.

Spielt Schalke weiter so erfolglos wie in den letzten Monaten, ist der Tasmania-Rekord am 9. Januar erreicht - und der vierte Abstieg in der Vereinsgeschichte wohl unausweichlich.