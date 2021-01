Hansi Flick hat in seiner ersten Saison als Cheftrainer des FC Bayern alles gewonnen, was man gewinnen konnte. Trotzdem war der ehemalige Co-Trainer der deutschen Nationalmannschaft nicht satt und machte weiter, um seinen Vertrag bis 2023 zu erfüllen.

Inzwischen scheint die Zukunft des 55-Jährigen aber ungewiss. Wie die "Sport Bild" berichete, ist es nicht sicher, dass Flick auch über die Saison hinaus noch an der Seitenlinie steht.

Riesenzoff zwischen Lukaku und Ibrahimovic: Wut-Duell in Mailand

Bezeichnenderweise spielen alle acht Neuzugänge in dieser Saison keine große Rolle, selbst Top-Transfer Leroy Sané startet noch nicht richtig durch. Den Kader sehen laut des Berichts sowohl Flick als auch die Spieler selbst als schwächer an als in der Vorsaison.