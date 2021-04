Publiziert 13/04/2021 Am 07:40 GMT | Update 13/04/2021 Am 08:29 GMT

"Der Trainer, der die erfolgreichste Saison in der Geschichte des FC Bayern zu verantworten hat, muss anders auftreten. Klarer, deutlicher, ehrlicher und geschickter", wünscht sich der ehemalige Profi.

Flick habe schließlich "dafür gesorgt, dass ein Team, das unter Niko Kovac nicht mehr das volle Potenzial ausgeschöpft hat, in Rekordzeit zur besten Mannschaft der Welt wurde".

Der Bayern-Coach habe "dem Verein wieder die Spiel-DNA zurückgegeben". Rekordnationalspieler Matthäus ist auch überzeugt, dass die beiden Protagonisten im kommenden Jahr nicht mehr zusammenarbeiten werden.

"Es muss und wird einer gehen. Ich persönlich würde an Bayerns Stelle versuchen, Flick zu halten", erklärte Matthäus. Der 56-Jährige sei "für den Gesamterfolg dieses Klubs wichtiger als Brazzo".

Kritik an Transfers des FC Bayern

Zugleich kritisierte Matthäus die Kaderpolitik der Münchener - eine der Hauptaufgaben von Salihamidzic. "Ich habe den Eindruck, dass der Kader der Bayern aktuell mehr oder weniger aus elf Spielern besteht. Die einen sind verletzt, die anderen sportlich nicht auf dem Niveau, wirklich eine Verstärkung zu sein", meinte der Ex-Profi in seiner Kolumne

Es gebe nach den Abgängen von Thiago, Philippe Coutinho und Ivan Perisic im vergangenen Sommer "überhaupt keine adäquate Möglichkeit auf der Bank".

Weiter erklärte Matthäus: "Die meisten Transfers machen so wenig Sinn, wie vielen Experten von Anfang an klar war." Viele Neueinkäufe wie Marc Roca, Douglas Costa oder Bounar Sarr "wären mir auch in Corona-Zeiten und bei schwierigeren Umständen auf dem Transfermarkt, selbst mit viel Phantasie, nicht als Bayern-Stars eingefallen".

