Die etwas besseren Chancen gehörten Gladbach in Person von Breel Embolo. Nach Balleroberung und Zuspiel Stefan Lainers verpasste er knapp (21.). Nach einer guten halben Stunde vergab er dann die bis dahin beste Chance bis dahin auf die Führung. Doch bei seinem Lauf von der Mittellinie bis zu Oliver Baumann gingen ihm wohl zu viele Ideen durch den Kopf. Am Ende vergab der Schweizer kläglich (32).

Nur wenig später lud Hoffenheim die Gladbacher zur Führung ein. Nach einem unnötigen Foulspiel von Dennis Geiger an Marcus Thuram, der auf den Weg war, den Sechzehner zu verlassen, musste Frank Willenborg auf den Punkt zeigen. Von dort blieb Kapitän Lar Stindl cool und erzielte seinen vierten Treffer in den vergangenen zwei Spielen (34.).

In der vierminütigen Nachspielzeit fand Gladbach keine Reaktion in Unterzahl und bleibt im vierten Spiel in Serie ohne Sieg. Hoffenheim dagegen gelingt der erste Erfolg nach 0:1-Rückstand in der laufenden Saison.