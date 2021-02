Die Mannschaft sei sich der Gefahren bei der Reise bewusst, sie "ist eine Abwechslung in dem Alltag, den du hast", betonte der Bayern-Coach. Allerdings sei es "von der Belastung her sehr hoch". Das erste Spiel bestreitet der Champions-League-Sieger am Montag im Halbfinale, das Finale sowie Spiel um Platz 3 finden am Donnerstag statt.