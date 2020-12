Die Weihnachtsbotschaft von Erling Haaland war unmissverständlich. "Wir müssen neue Höhen setzen. Setzen wir einen hohen Standard. Es geht einfach darum, ab der ersten Sekunde Gas zu geben", forderte der Torjäger von Borussia Dortmund in der norwegischen Tageszeitung "Verdens Gang" und nahm seine Mitspieler vor dem Trainingsstart am Mittwoch in die Pflicht.