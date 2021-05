Flick gilt beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) als Favorit auf die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw. Dieser Job sei schon "etwas Besonderes. Ich weiß, was mich erwarten wird", sagte er. Auch "langweilig" würde es ihm nach über anderthalb Jahren als Vereinscoach mit einem potentiellen Wechsel zum DFB "definitiv nicht" werden. Aber: "Abwarten, was am Ende kommt."

Der Rekordmeister wird seinem Noch-Trainer auf dem Weg zum DFB auf jeden Fall keine Steine in den Weg legen. "Definitiv nicht", bekräftigte Präsident Herbert Hainer im "Bild"-Podcast Bayern-Insider.

Für Hainer ist Flick die Idealbesetzung als künftiger Bundestrainer. "Wenn ein Trainer beim FC Bayern so erfolgreiche Arbeit leistet, dann ist er immer auch ein Kandidat für das Amt des Bundestrainers. Ich bin der festen Überzeugung, es würde absolut Sinn machen. Hansi Flick kennt den DFB in- und auswendig. Es würde nach meinem Dafürhalten alles passen", betonte der 66-Jährige.

Fußball Flick neuer Bundestrainer? Ter Stegen vertritt klare Meinung VOR EINER STUNDE

Flick (56) war beim DFB "Assistent, er war Sportdirektor, er kennt alle Spieler - er würde wahrscheinlich auf die halbe FC-Bayern-Mannschaft wieder treffen", sagte Hainer.

Flick: "Bin dem Verein ewig dankbar"

Flick, der einen Vertrag bis 2023 hatte, verlässt den deutschen Rekordmeister auf eigenen Wunsch. Dem habe der Verein, so Hainer "entsprochen. Er hat hier unglaublich erfolgreich gearbeitet und hat sechs Titel in einer Saison geholt. Jetzt hoffen wir natürlich noch auf den siebten." Die Bayern können am Samstag den 31. Meistertitel holen, den neunten in Serie.

Er denke, sagte Flick, "wir gehen im Guten auseinander. Ich habe dem Verein sehr viel zu verdanken und bin ihm ewig dankbar. Der Verein wird für mich immer etwas Besonderes sein."

Das könnte Dich auch interessieren: Wijnaldum zu Bayern? "Können gerne mit uns sprechen"

(SID)

#SotipptderBoss: BVB macht Bayern zum Meister

Bundesliga Präsidenten-Machtwort beim FC Bayern: Keine neuen Stars im Sommer VOR 3 STUNDEN