"Ich bin euch so dankbar für all eure Unterstützung. Von den Trainern, Mitspielern und vor allem von euch Fans", sagte van de Beek in seinem Abschiedsvideo: "Jetzt ist Zeit für einen neuen Schritt und für einen neuen Traum." Laut seines künftigen Trainers Ole Gunnar Solskjaer hat der zentrale Mittelfeldspieler "alle technischen Attribute, um in diesem Team zu bestehen und die richtige Persönlichkeit, um in Manchester Erfolg zu haben".