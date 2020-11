Die Fohlen rangieren in der Bundesliga derzeit auf Platz sieben. In der Königsklasse hingegen grüßt die Mannschaft von Trainer Marco Rose in der Vorrundengruppe B von der Tabellenspitze und begeisterte gegen Inter Mailand (2:2), Real Madrid (2:2) und Schachtjor Donezk (6:0) über weite Strecken mit beeindruckendem Offensivfußball.

Stindl erzielte in der laufenden Spielzeit in elf Pflichtspielen fünf Treffer und bereitete drei weitere Tore vor. Das bisher einzige Duell in dieser Saison zwischen Dortmund und Gladbach ging am 1. Spieltag mit 3:0 (1:0) jedoch klar an Hummels und die Schwarz-Gelben.