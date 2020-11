Der Shootingstar des BVB wurde im vergangenen Sommer immer wieder mit einem Transfer zu Manchester United in Verbindung gebracht.

Letztlich scheiterte jedoch ein Wechsel in die Premier League aufgrund der angeblich von Dortmund geforderten Ablöse von 120 Millionen Euro.

Während Sancho in der Bundesliga noch auf seinen ersten Treffer wartet (drei Assists), konnte er sich am Donnerstag im Länderspiel der englischen Nationalmannschaft gegen Irland (3:0) in die Torschützenliste eintragen.