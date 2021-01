Der Stürmer hatte in 240 Pflichtspielen für die Königsblauen 126 Tore erzielt und sich in die Herzen der Fans geschossen. Der "Hunter" krönte sich zudem in der Saison 2011/12 mit 29 Treffern zum Bundesliga-Torschützenkönig und gewann 2011 mit Schalke den DFB-Pokal.

Er fühle sich mit beiden Klubs "am engsten verbunden", meinte Huntelaar, der vor dreieinhalb Jahren in seine niederländische Heimat zu Ajax zurückgekehrt war. Trotz seiner Nebenrolle schoss der Stürmer den Spitzenreiter in Enschede zum Sieg. Erst in der 89. Minute betrat Huntelaar beim Stand von 1:1 den Platz, zwei Minuten später hatte er einen Doppelpack erzielt.