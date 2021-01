Beim FC Barcelona bahnt sich aufgrund des bevorstehenden Abschieds des langjährigen Vereinsbosses Josep Bartoméu eine neue Zeitrechnung an.

Die Präsidentschaftswahlen am 24. Januar sollen Aufschluss über den zukünftigen Kurs des Klubs geben. Einer der Kandidaten für die Bartoméu-Nachfolge ist Rechtsanwalt Joan Laporta, der im Exklusiv-Interview mit Eurosport betonte, dass er alle Hebel in Bewegung setzen will, einen Abschied von Lionel Messi auszuschließen.