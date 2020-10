Der BVB teilte dazu auf Anfrage am Montag mit, dass man sich "im engen Austausch mit der englischen FA und den Vertretern der Nationalmannschaft" befinde. Mit Blick auf die lokalen Regeln während der Pandemie werde vor Ort an der Aufklärung des Vorgangs gearbeitet. Der Klub rechnet mit einer Stellungnahme aus England und wolle "dieser Einordnung aus der Ferne inmitten einer Abstellungsperiode selbstverständlich nicht vorweggreifen".

Dem deutschen Vizemeister hatte Sancho am Samstagnachmittag beim 4:0 gegen Freiburg nach einer Atemwegsinfektion gefehlt. Wegen der Erkrankung hatte er den Supercup gegen den FC Bayern (2:3) unter der Woche verpasst. Am Samstag reiste der 20-Jährige dann in seine Heimat, wo sich am Montag die englische Nationalmannschaft trifft.

Abraham entschuldigte sich nach Angaben der "Sun" für den Vorfall. "Obwohl ich nicht wusste, dass dies geplant war, möchte ich mich von ganzem Herzen für die Naivität entschuldigen, die bei der Organisation und Teilnahme an diesem Treffen an den Tag gelegt wurde. Alles, was ich jetzt tun kann, ist, daraus zu lernen, mich bei allen zu entschuldigen und dafür zu sorgen, dass so etwas nie wieder geschieht", so der 23-Jährige.