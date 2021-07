Publiziert 01/07/2021 Am 08:19 GMT | Update 01/07/2021 Am 08:20 GMT

Zunächst berichtete "BBC", "Bild" und "Sport Bild" über die Einigung. Unter anderem "The Athletic", die "Ruhr Nachrichten" und der "Kicker" bestätigten den Bericht.

Demnach sollen sich Manchester United und der BVB auf eine Ablösesumme in Höhe von 85 Millionen Euro plus Bonuszahlungen, die teils an sehr niedrige Bedingungen geknüpft sein sollen, geeinigt haben. In den kommenden Jahren könnte diese dann auf bis zu 95 Millionen Euro anwachsen.

Bis zur offiziellen Verkündung durch die beiden Klubs fehlen offenbar nur noch die Unterschriften unter der Einigung. Medienberichten zufolge könnte dies bereits am Donnerstag passieren.

Serie A Ex-Ferrari-Teamchef Arrivabene übernimmt bei Juventus VOR 14 STUNDEN

Sancho weilt derzeit bei der englischen Nationalmannschaft bei der EURO 2020, kam dort bislang aber nur sechs Minuten in vier Spielen zum Einsatz. Gegen Deutschland schmorte der 21-Jährige einmal mehr 90 Minuten auf der Bank.

Sancho: Vertrag bis 2026 in Manchester

United und der Engländer selbst sollen sich schon seit Längerem über die Vertragsmodalitäten einig sein. Dem Flügelspieler liegt ein unterschriftsreifes Arbeitspapier bis 2026 vor, das ihm fast das doppelte seines bisherigen Gehalts einbringen würde. In Dortmund verdient Sancho etwas mehr als acht Millionen Euro jährlich.

Der Flügelspieler soll laut "Sport1" beim Premier-League-Klub die Nummer sieben, mit der er bisher auch beim BVB auflief, bekommen. Vergangene Saison hatte Edinson Cavani diese Nummer bei Manchester United auf dem Rücken.

2017 hatte der BVB Sancho für 7,5 Millionen Euro von Uniteds Stadtrivalen Manchester City verpflichtet.

Das könnte Dich auch interessieren: Warum die EM für Nagelsmann optimal verlaufen ist

Neu-Wolfsburg-Trainer Van Bommel: Darum heißt mein Hund "Ibra"

EURO 2020 Lauterbach klagt an: "UEFA für Tod von vielen Menschen verantwortlich" VOR 18 STUNDEN