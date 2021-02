Musiala, der in Stuttgart geboren und in London aufgewachsen ist, besitzt ebenfalls den englischen Pass, womit er sich bei der Wahl seines Nationalteams für eine Option entscheiden muss. Laut des Berichts habe der Bayern-Profi den Engländern einen Korb gegeben und sei der Einladung von Löw für die kommenden Länderspiele der DFB-Auswahl in der WM-Qualifikation gegen Island, Rumänien und Nordmazedonien gefolgt.

Der Weltrmeister-Trainer von 2014 hatte den Bayern-Jungstar erst kürzlich mit Nachdruck gelobt. "Er ist ein außergewöhnlich großes Talent, absolut", so der Nationalcoach gegenüber der "Bild am Sonntag" nach dem 4:1-Sieg der Bayern gegen die TSG Hoffenheim.

Löw weiter: "Er hat eine besondere Wertschätzung in Deutschland und bei Bayern. Ich denke, er weiß so oder so, dass ich ihn nominieren will. Die Entscheidung liegt bei ihm." Letztere ist nun offenbar zugunsten des Bundestrainers ausgefallen.