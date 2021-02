Es war zumindest keine weitere schlechte Nachricht für den FC Bayern München, die Thomas Müller am Wochenende über seine Kanäle in den sozialen Netzwerken verbreitete. Der Führungsspieler meldete sich aus der Corona-Quarantäne und machte Hoffnung auf ein baldiges Comeback.

Die Klub-Weltmeister sind nach ihrem historischen Ausflug nach Katar unsanft im grauen Alltag gelandet - und haben unfreiwillig für neue Spannung an der Spitze gesorgt. Erst das ernüchternde Remis gegen Bielefeld, nun die Niederlage in Frankfurt, dazu die Corona-Problematik und große Personalsorgen: Die Sorgen sind für die Bayern vor den wegweisenden Wochen mit dem Hinspiel im Champions-League-Achtelfinale am Dienstag bei Lazio Rom ( 21:00 Uhr im Liveticker ) akut.

Um die Saisonziele nicht zu gefährden, insbesondere im Hinblick auf die "Königsklasse", richtete Rummenigge einen Appell an das Team. "Wir müssen ein Stück konzentrierter, ein Stück engagierter spielen", forderte der Bayern-Boss, der sich vor allem Leroy Sané und Niklas Süle wegen ihres zu laschen Verhaltens in der Abwehr vorknöpfte: "Das sind Fehler, die nicht passieren dürfen."

Leon Goretzka, der ein vielversprechendes Comeback nach überstandener Corona-Infektion hinlegte, sah das ganz ähnlich. Normalerweise, erklärte der Nationalspieler, sei es die große Qualität des FC Bayern, dass er in Spitzenspielen wie gegen die Eintracht da sei. "Gegen Frankfurt war das nicht der Fall", sagte er und kündigte dennoch auch in Richtung all derer an, die sich über Patzer der Münchner freuen: "Wir werden schauen, dass wir die Antworten in den kommenden Spielen auf dem Platz geben."