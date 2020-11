In Liga, Pokal und Champions League stand der Weltmeister von 2014 in acht von elf möglichen Spielen in der Startelf. Daher soll Boateng auch über die Entscheidung der Bayern-Bosse sehr enttäuscht sein, wie die "Bild" schreibt. Der Innenverteidiger hatte sich eine Verlängerung erhofft und dies den Verantwortlichen auch so kommuniziert. Mit einem geschätzen Gehalte von rund zwölf Millionen Euro liegt Boateng im mittleren Bereich der Bayern-Profis, eine Gehaltserhöhung soll er nicht gefordert haben.