"Mit Jesse Marsch konnten wir unseren Wunschkandidaten als neuen Cheftrainer verpflichten und die wichtigste Position im sportlichen Bereich bei RB Leipzig schnell mit einem Top-Trainer nachbesetzen", sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff.

Die Einigung zwischen Leipzig und Salzburg galt aufgrund der Nähe beider Klubs als Formsache.

Zum Nulltarif wechselt Marsch wohl aber dennoch nicht zu den Sachsen.

Laut "Mitteldeutscher Zeitung" überweist Leipzig einen niedrigen siebenstelligen Betrag nach Salzburg. Damit reinvestiert der Klub einen Teil der bis zu 25 Millionen Euro für Nagelsmann.

Marsch arbeitete bereits in der Saison 2018/2019 als Co-Trainer von Ralf Rangnick in Leipzig. Bereits zuvor war er als Trainer von New York Red Bulls im RB-Kosmos tätig.

Marschs Vergangenheit in Leipzig sei "natürlich ein großer Vorteil", sagte Mintzlaff: "Jesse kennt den Klub, die Stadt Leipzig und vor allem unsere Vereins- und Spielphilosophie. Neben seinen Qualitäten als Coach zeichnen Jesse vor allem seine positiv-ehrgeizige Art aus, durch die er Menschen im und um den Verein extrem begeistern und mitnehmen kann."

