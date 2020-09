"Das habe ich nicht gemerkt", äußerte sich der sichtlich verdutzte Ludwig Augustinsson am "Sky"-Mikrofon, angesprochen auf die Spuck-Attacke von Gegenspieler Ozan Kabak und betonte:

In die gleiche Kerbe schlug auch sein Trainer Florian Kohfeldt, der den Schalker Abwehrspieler für sein Verhalten scharf kritisierte. "Es ist eine sehr angespannte Situation auf Schalke, aber das ist natürlich ein absolutes Unding, was nicht auf den Fußballplatz gehört. Wenn man das gesehen hätte, hätte man keine Sekunde darüber nachdenken müssen, was passiert. Es ist eine glasklare Rote Karte", polterte der Werder-Coach.