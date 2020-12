Die Bayern-Bosse wollen daher auch, "dass Manuel solange wie möglich spielt". Es sei aber auch "die Aufgabe als Klub, den Übergang zur nächsten Generation – also zu Alexander Nübel – so zu gestalten, dass es keine großen Reibungsverluste gibt".

Generell nahm Kahn hat den deutschen Rekordmeister auch abseits des Platzes in die Pflicht. "Zunächst einmal geht es beim FC Bayern im Kern darum, erfolgreich Fußball zu spielen. Wenn ich mir die Rolle des FC Bayern in der Gesellschaft anschaue, muss der Verein für mehr als Erfolg stehen. Der FC Bayern hatte und hat aufgrund seiner Strahlkraft eine große Verantwortung", sagte Kahn im "Bild"-Interview.

Kahn ergänzte: "Die Menschen wollen wissen, wofür wir neben dem sportlichen Erfolg stehen. Was bedeutet euch Nachhaltigkeit, was bedeutet euch Diversität? Das sind Themen, die in der Vergangenheit wichtig waren und die in der Zukunft eine noch wichtigere Rolle spielen werden."