"Jo geht's gut, er ist voll guter Dinge und brennt schon wieder", berichtete DFB-Direktor Oliver Bierhoff am Montag in Leipzig, wo sich die DFB-Auswahl zum Jahresabschluss traf. Wie Kimmich selbst sei auch Löw "froh, dass es nicht die schwere Verletzung war, die wir alle vermutet hatten", betonte er.

Der 25-Jährige hatte sich im Bundesliga-Gipfel beim BVB (3:2) bei einem Foul an Erling Haaland verletzt. Am Sonntag wurde er operiert. Die Münchner Klubärzte gehen davon aus, dass er im Januar wieder einsatzfähig ist. "Wir sind froh, dass Joshua uns voraussichtlich in einigen Wochen wieder zur Verfügung stehen wird", sagte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Der Nationalmannschaft wird Kimmich beim Länderspiel-Dreierpack gegen Tschechien am Mittwoch (20:45 Uhr im Liveticker) und in der Nations League gegen die Ukraine am Samstag sowie in Spanien (17. November) fehlen. Wenn im März das EM-Jahr eingeläutet wird, ist er wieder dabei.