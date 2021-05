Publiziert 09/05/2021 Am 16:37 GMT | Update 09/05/2021 Am 16:49 GMT

Laut "Kicker" habe Leon Goretzka "keine einfach Verletzung" erlitten, so die Diagnose der Bayern-Ärzte. Für den 26-Jährigen sei die Saison damit zwei Spieltage vor Schluss beendet.

Zudem müsse der Mittelfeldspieler um den Auftakt der EURO 2020 bangen – am 15. Juni steht Deutschland in München Weltmeister Frankreich gegenüber.

Der Mittelfeldspieler war zuletzt bei Löw gesetzt. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) bezieht am 25. Mai ihr Trainingslager in Seefeld/Tirol. Vor der EM stehen noch die Länderspiele gegen Dänemark (2. Juni) in Innsbruck und fünf Tage später gegen Lettland in Düsseldorf auf dem Programm.

Den Kader für sein letztes Turnier wird Löw voraussichtlich am 19. Mai bekannt geben.

Goretzka immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen

Goretzka, der in seiner Karriere immer wieder mit muskulären Verletzungen zu kämpfen hatte, fehlte den Bayern in dieser Saison bereits dreimal wegen ähnlicher Blessuren. In der Hinrunde musste er mit Wadenproblemen gegen Köln (2:1) und RB Salzburg (6:2) pausieren, später fiel er mit muskulären Problemen im Jahresendspurt gegen Wolfsburg (2:1) und Leverkusen (2:1) aus.

Nachdem Goretzka im Februar eine COVID-Infektion durchgemacht hatte, verpasste er das Spiel gegen Bielefeld (3:3) mit Wadenproblemen. Am schwerwiegendsten war jedoch Goretzkas Verletzung im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain (1:2), als er mit einer Zerrung den Platz verlassen musste und anschließend drei Spiele – inklusive des Rückspiels – fehlte.

Nun beendete eine weitere Oberschenkelverletzung offenbar Goretzkas Saison vorzeitig.

