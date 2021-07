Für Leroy Sané endete die Europameisterschaft am Dienstagabend in Wembley gegen England wie für den Rest der deutschen Nationalmannschaft enttäuschend.

Bereits nach dem Achtelfinale musste der Bayern-Star zusammen mit seinen Teamkollegen die Heimreise antreten. Nach einem rund dreiwöchigen Urlaub wird Sané danach wieder beim FC Bayern in München erwartet, wo Sportvorstand Hasan Salihamidzic dem 25-Jährigen bereits ein bevorstehendes Schicksalsjahr prophezeite und damit merklich den Druck erhöhte.

Der Münchener Verantwortliche sprach in einem Interview mit dem "Kicker" über die Erwartungen an Sané.

EURO 2020 "Frischen Wind reinbringen": Das erwartet Matthäus von Flick beim DFB VOR 3 STUNDEN

"In der ersten Saison bei uns hat er sich wieder herangetastet, sein großes Talent und einige gute Spiele gezeigt. Aber jetzt erwarten wir, dass er Leistungsträger wird und die Mannschaft auch trägt", sagte Salihamidzic. "Das Jahr der Stabilisierung" sei nun vorbei.

Leroy Sané kann Leistung nicht konstant abrufen

Der Sportvorstand schob mit deutlichen Worten nach: "Ich habe großes Vertrauen in ihn, auch wenn er eine andere Art als andere Spieler hat. Er steht allerdings auch vor einem Jahr der Wahrheit. Und er wird dafür von uns allen jede Unterstützung erfahren."

Die Situation für Sané wird nach diesen Aussagen und der schwachen EM sicherlich nicht leichter und auch der Druck auf Neu-Coach Julian Nagelsmann wächst, endlich Sanés ganzes Können zum Vorschein zu bringen. Etwas, dass weder Ex-Bayern-Coach Hansi Flick noch Bundestrainer Joachim Löw zuletzt vollumfänglich gelang.

Einzig unter Pep Guardiola bei Manchester City nahm Sané - noch vor seiner Kreuzbandverletzung 2019 - eine entscheidende Rolle ein, erhielt 2018 sogar die Auszeichnung als bester Nachwuchsspieler der Premier League. Doch danach wurde der heute 25-Jährige den hohen Ansprüchen nicht mehr gerecht.

Auch bei der Europameisterschaft, bei der er lediglich gegen Ungarn von Beginn an ran durfte, wurde Sané von vielen Seiten als Sinnbild für den Misserfolg der deutschen Mannschaft gesehen. Gegen England etwa erhielt der ehemalige City-Spieler dann nur noch drei Minuten Einsatzzeit.

Leroy Sané beim EM-Spiel gegen Ungarn Fotocredit: Getty Images

FC Bayern hofft auf Steigerung bei Sané

Ex-Nationalspieler Michael Ballack schrieb in seiner "Sportbuzzer"-Kolumne bezüglich Sané: "Er ist so ein toller Fußballer, der sein Potenzial leider viel zu selten abruft. Er hat aus meiner Sicht genug Chancen bekommen, die er nicht genutzt hat, was wirklich schade ist." Flick nannte den Münchener vor einigen Monaten auch vielsagend einen "Künstler auf Standby".

Ein Blick auf Sanés erste Bayern-Saison zeigt auch: Er absolvierte zwar 44 Spiele, aber lediglich elf Mal über die vollen 90 Minuten. Hinzu kommen wettbewerbsübergreifend zehn Tore und zwölf Assists. Eine Ausbeute, die Salihamidzic in Zukunft verbessert sehen will.

Angesprochen auf die Scorerpunkte von Sané, aber auch die der Bayern-Teamkollegen Serge Gnabry und Kingsley Coman, erklärte der 44-Jährige im "Kicker": "Ich wünsche und erwarte, dass sie sich steigern. Und ich bin überzeugt, dass ihnen das gelingt."

Generell hoffe er, dass alle drei konstantere Leistungen abrufen. "Der neue Trainer ist dafür bekannt, dass er die Spieler weiterentwickelt. Darauf setzen wir", ergänzte Salihamidzic.

Julian Nagelsmann muss Aufbauarbeit leisten

Für Nagelsmann dürfte es speziel in Sanés Fall zunächst vor allem um mentale Aufbauarbeit gehen. Denn dass der Offensivspieler über das nötige Potenzial verfügt, als echter Unterschiedsspieler zu glänzen, ist unbestritten. Nach seiner Rückkehr aus der schweren Verletzung scheint Sané allerdings besonders im Kopf gehemmt zu sein.

Dementsprechend könnte besagtes Salihamidzic-Interview durchaus einen negativen Effekt auslösen. Ein Spieler, der ohnehin schon massiver Kritik ausgesetzt war, fühlt sich womöglich mit solchen Aussagen weiter unter Druck gesetzt.

Die nötige Lockerheit wird dadurch nicht wahrscheinlicher. Zumal das Interview ausgerechnet am Tag vor dem wichtigen Achtelfinale gegen England veröffentlicht wurde. Einen Vorteil könnte das frühe Aus bei der EM für Sané aber dennoch haben.

Denn die FCB-Spieler sind somit wieder früher zurück in der bayrischen Landeshauptstadt und können einen größeren Teil der Vorbereitung absolvieren. Nagelsmann hat in jedem Fall schon in seiner ersten Saison beim Rekordmeister eine schwierige Aufgabe: Er muss in München die richtige Rolle für Sané finden.

Das könnte Dich auch interessieren: Keine Zukunft bei PSG? Mbappé äußert offenbar Wechselwunsch

Löw nach EM-Aus: "Werde Fan dieser Mannschaft bleiben"

Bundesliga BVB bestätigt Sancho-Einigung: So viel Ablöse zahlt ManUnited VOR 5 STUNDEN