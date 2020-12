Als Fußballer müsse man gegenüber der ganzen Mannschaft Verantwortung zeigen. "Ich kann in keine soziale Interaktion und denken: 'Okay, es passiert nichts.' Man muss allen gegenüber verantwortungsbewusst sein. Wir müssen uns bei allem, was wir tun, mehr schützen, wenn wir beim Team sind und auch zuhause."

Es werde auch darum gehen, ob man als Mannschaft in den entscheidenden Spielen ab März in Topform sein kann. Zugleich schickte der Torjäger eine klare Botschaft an die europäische Konkurrenz im Kampf um die Titelverteidigung in der Champions League.