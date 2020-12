Im Fußball gebe es nun mal diese Spekulationen. Doch der Schweizer beteuerte weiter: "Ich bin 100 Prozent Gladbach. Ich denke auch gar nicht an meine Zukunft. Ich bin wirklich zufrieden, dass ich nicht mehr verletzt bin."

Er habe sich in letzter Zeit "wirklich viel mit meiner Verletzung beschäftigt, und nicht mit Transfers in der Zukunft", erklärte Zakaria, der noch bis 2022 an die Gladbacher gebunden ist.