Es ist noch gar nicht lange her, da ist Lewandowski dieser Egoismus vorgeworfen worden. Da galt er beim Rekordmeister als Fußball spielende Ich-AG, immer auf den eigenen Vorteil bedacht. Jeden Sommer wiederholten sich die Diskussionen um seine Zukunft: Bayern, so schien es, ist für einen Lewandowski nicht gut genug, Real Madrid oder der FC Barcelona sollten es bitte schon sein.

Torgarant Lewandowski, noch bis 2023 bei den Bayern unter Vertrag, ist neben Torhüter Manuel Neuer quasi die sportliche Lebensversicherung der Münchner. Was "neu" an diesem Lewandowski sei, wurde Trainer Hansi Flick nach dem 5:0 gegen Frankfurt mit drei Lewandowski-Toren gefragt. Robert habe, antwortete Flick schmunzelnd, "um seine Auswechslung gebeten".

"Einzigartig", nennt Kapitän Neuer seinen Kollegen, der 2020 bereits zu Deutschlands und Europas Fußballer des Jahres gekürt wurde. Er sei "wirklich froh", ergänzte der Rio-Weltmeister, "ihn in meiner Mannschaft zu haben - und nicht gegen ihn antreten zu müssen." Der Pole sei schlicht "der Beste von allen", betonte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge, Cristiano Ronaldo hin, Lionel Messi her.

Die Zahlen unterstreichen die Lobeshymnen eindrucksvoll: Zum historischen Triple-Triumph in der vergangenen Saison trug Lewandowski in 47 Spielen 55 Tore bei. Damit war er bester Schütze der Liga, des DFB-Pokals und der Champions League. Gegen Wolfsburg waren es die Bundesligatore 250 und 251 im 332. Spiel - nur Klaus Fischer (268) und "Bomber" Gerd Müller (365) trafen häufiger. 18 Pflichtspieltreffer in 17 Spielen sind es auch in dieser Saison schon wieder.